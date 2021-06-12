Xiaomi Mi 12 показали на первых изображениях: смартфон анонсируют в конце года

Китайские источники опубликовали первые концептуальные изображения следующего флагманского смартфона Xiaomi Mi 12. Устройство немного напоминает Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Ultra, но без дополнительного экрана сзади.

Фронтальная часть смартфона демонстрирует изогнутый по бокам дисплей. Сама компания Xiaomi называет его "гиперболоидным"

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Что известно о Xiaomi Mi 12

Блок основной камеры, если верить изображению, будет состоять из четырех датчиков. Присутствует также сдвоенная светодиодная вспышка.



Xiaomi Mi 12 показали на первых изображениях / Фото Mydrivers

Фронтальная камера, вероятно, будет скрыта под поверхностью экрана.

Ожидается, что дисплей будет выполнен по технологии LTPO с поддержкой адаптивной частоты обновления, которая может изменяться в диапазоне от 1 до 120 Гц с шагом в 1 Гц.

Экран с такими же характеристиками должен использоваться в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Xiaomi Mi 12 станет одним из первых смартфонов, которые получат новую флагманскую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon.

Конечно же, будут и стереодинамики и влагозащита.

Вероятно, этот смартфон может получить 200-ваттную проводную и 120-ваттную беспроводную зарядку, которая не портит аккумулятор.