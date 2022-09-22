21 сентября в сети появились изображения задней панели будущего Xiaomi Civi 2, которую компания и журналисты назвали "новым самым красивым смартфоном компании". Новым – потому что так говорили и о первой модели, которую позиционировали как смартфон тончайшим и самым легким корпусом и свежим дизайном. 22 сентября Xiaomi опубликовала фото экрана, оказавшегося весьма похожим на iPhone 14 Pro.

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Xiaomi Civi 2

Смартфон выполнен в так называемом "гиперболоидном дизайне", как это называет сам производитель, то есть с экраном, грани которого загнуты в стороны.

В верхней части установлены две камеры, соединенные в продолговатом вырезе с круглыми краями.



Новый тип выреза под камеры в Xiaomi Civi 2 / Фото Xiaomi

Согласно официальному анонсу, смартфон получит самую мощную фронтальную систему обработки изображений в истории Xiaomi для "создания замечательных селфи".

Оба датчика по 32 мегапикселя. Один позволяет захватывать изображения с четкими деталями в условиях низкой освещенности, а другой представляет собой сверхширокоугольную камеру, которая может обеспечить больший угол обзора и вместить больше людей на селфи.

Кроме того, Xiaomi также заявила, что Xiaomi Civi 2 будет оснащен уникальным алгоритмом, который позволит создавать очень качественные портретные снимки, а эффект размытия значительно улучшится по сравнению с предшественником.

Будет ли новый вырез как-то подстроен под интерфейс, как это сделала Apple со своим Dynamic Island, пока неясно.



Взгляд ближе на новый вырез в экране Xiaomi Civi 2 / Фото Xiaomi

Что касается других характеристик смартфона, то Xiaomi Civi 2 будет оснащена такой же основной камерой, как и флагманы компании. По слухам, Xiaomi Civi 2 получит 6,55-дюймовый дисплей Full HD AMOLED с частотой обновления 120 герц с поддержкой расширенного динамического диапазона Dolby Vision и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Также смартфону приписывают технологию быстрой проводной зарядки Xiaomi мощностью 67 ватт. Ожидается, что Xiaomi Civi 2 будет оснащен однокристальной системой Snapdragon 7 Gen1.

Новинка снова будет очень тонкой и легкой: всего 7,23 миллиметра и 171,8 грамма.

Ожидается, что смартфон официально представят 27 сентября на пресс-конференции.



Задняя панель Xiaomi Civi 2 / Фото Xiaomi



​Задняя панель Xiaomi Civi 2 / Фото Xiaomi