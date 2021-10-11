Что известно о Pixel Pass от Google
Похоже, что Pixel Pass, вероятно, будет своего рода аналогом приложений Apple iPhone Upgrade и Apple One. Как и в случае первой, Pixel Pass позволит ежегодно обновлять смартфон и предоставит расширенную гарантию, и кроме этого обеспечит пакет сервисов по подписке как и у Apple One.
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Новое приложение Google может позиционироваться как способ упростить доступ ко всем этим услугам. Также Pixel Pass, вероятно, будет более выгодным по сравнению с оплатой всех услуг по отдельности. Впрочем, пока неизвестно, какой будет стоимость этого пакета.
Что Google предложит пользователям в рамках Pixel Pass
Судя по документам, Pixel Pass может объединить до четырех подписок:
- YouTube Premium или YouTube Music;
- Google One;
- Play Pass;
- и Google Fi.
Если верить утечке, расширенная гарантия на смартфон будет действовать аналогично существующим сервисам Google Preferred Care или Device Protection, которые обеспечивают защиту от случайных и механических повреждений. В настоящее время Preferred Care доступен только в США, Канаде и Пуэрто-Рико, в то время как Device Protection предлагается только с сервисом Google Fi в США. То есть, Pixel Pass может быть доступен только в Северной Америке.
Утечка Google с информацией о пакете Pixel Pass / Фото M. Brandon Lee
В утечке не упоминается, с какими телефонами Pixel будет предлагаться новый пакет. Но, учитывая то, что презентация Pixel 6 состоится 19 октября, вполне возможно, что Pixel Pass будет представлен в роли дополнения к нового флагманского смартфона.