Что известно о Pixel Pass от Google

Похоже, что Pixel Pass, вероятно, будет своего рода аналогом приложений Apple iPhone Upgrade и Apple One. Как и в случае первой, Pixel Pass позволит ежегодно обновлять смартфон и предоставит расширенную гарантию, и кроме этого обеспечит пакет сервисов по подписке как и у Apple One.

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Новое приложение Google может позиционироваться как способ упростить доступ ко всем этим услугам. Также Pixel Pass, вероятно, будет более выгодным по сравнению с оплатой всех услуг по отдельности. Впрочем, пока неизвестно, какой будет стоимость этого пакета.

Что Google предложит пользователям в рамках Pixel Pass

Судя по документам, Pixel Pass может объединить до четырех подписок:

YouTube Premium или YouTube Music;

Google One;

Play Pass;

и Google Fi.

Эти сервисы охватывают потоковую передачу видео и музыки, облачное хранилище, пакет подписки на приложение и покрытие мобильной сети. Вместе с тем нет упоминания об облачном игровом потоковом сервисе Google Stadia.

Если верить утечке, расширенная гарантия на смартфон будет действовать аналогично существующим сервисам Google Preferred Care или Device Protection, которые обеспечивают защиту от случайных и механических повреждений. В настоящее время Preferred Care доступен только в США, Канаде и Пуэрто-Рико, в то время как Device Protection предлагается только с сервисом Google Fi в США. То есть, Pixel Pass может быть доступен только в Северной Америке.



Утечка Google с информацией о пакете Pixel Pass / Фото M. Brandon Lee

В утечке не упоминается, с какими телефонами Pixel будет предлагаться новый пакет. Но, учитывая то, что презентация Pixel 6 состоится 19 октября, вполне возможно, что Pixel Pass будет представлен в роли дополнения к нового флагманского смартфона.