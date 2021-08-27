Как пишет источник, пуля попала в бедро. Однако не коснулась тела, потому что не смогла пробить смартфон, который лежал в кармане, насквозь. Спасительной оказалась модель Oppo Reno4.

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Пуленепробиваемый Oppo

Теперь СМИ сравнивают смартфон со старыми Nokia, о которых в сети гуляет огромное количество шуток из-за их долговечности и прочности, а сам владелец Reno4 считает свой девайс счастливым.



Смартфон Oppo Reno4, в какой попала пуля / Фото mydrivers

По словам президента OPPO Global Marketing, это произошло на Филиппинах в сентябре 2020 года. Почему компания решила рассказать об этом только сейчас, непонятно.

Военный отдал телефон в ремонт в октябре. Тот, как оказалось, пострадал не очень сильно: обзор показал, что у смартфона повреждены экран и батарея, однако остальные части остались практически без изменений. После замены разрушенных элементов владелец получил гаджет обратно в рабочем состоянии уже на следующий день.

Oppo Reno4 вышел в корпусе из пластика и металла, экран прикрыт стеклом Gorilla Glass.

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