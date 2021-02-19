Уже совсем скоро мы можем стать свидетелями выхода абсолютно другого формата смартфона с дисплеем, который можно растягивать. По крайней мере, такую модель готовит к выходу производитель Oppo.

Концепт такого смартфона Oppo показала в конце 2020 года. Предполагалось, что ждать новинку в ближайшее время не стоит, но похоже, что это не так.

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Что известно об уникальном смартфоне

О том, что такой смартфон уже находится на стадии тестирования, демонстрируют ролики, которые публикует французский ютубер Брендон Ле Проктор.

Уникальный смартфон Oppo X 2021: смотрите видео

Более того, новозеландское издание Newshub опубликовало статью с демонстрацией смартфона. Похоже, Oppo уже запустила PR-кампанию аппарата. Поэтому можно надеяться, что новинку презентуют совсем скоро. Хотя официально производитель пока не называет сроки выхода новинки.

Как известно, концепция Oppo X 2021 получила гибкую OLED-панель. Она растягивается с 6.7 дюймов до 7.4 дюймов. За работу системы отвечают двойные моторчики и специальные пластины, которые расположены под панелью. Они сжимают и растягивают экран с равномерной силой.

Аппарат также имеет одну фиксированную и одну подвижную грань. Больше характеристик, надеемся, узнаем вскоре.