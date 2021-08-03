Смартфон OnePlus Nord 2 взорвался после покупки, травмировав владелицу
Источник:Gizmochina
Анкур Шарма, муж пострадавшей рассказал, что смартфону было всего пять дней. Компания OnePlus еще не прокомментировала ситуацию.
Владелица смартфона ехала на велосипеде, когда устройство внезапно взорвалось. О причинах взрыва пока ничего неизвестно.
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Что произошло
Пострадавшая проживает в городе Бенгалуру, Индия. За пять дней до инцидента она купила новый телефон. Во время велопрогулки смартфон взорвался в сумке, из-за чего девушка потеряла управление и попала в аварию, получив травму.
OnePlus Nord 2 взорвался в сумке / Фото LetsGoDigital
- Судя по всему, в смартфоне взорвался аккумулятор.
- Задняя панель обуглена, практически полностью уничтожена, повреждены внутренние компоненты.
- Сейчас это единственный случай.
- Как пишет источник, скорее всего случай единичный.
- Оснований считать, что ситуация повторится с другими устройствами компании, нет.
OnePlus не высказывалась по этому поводу, однако известно, что производитель уже извинился перед пострадавшей и предложил возмещение убытков.
Анкур Шарма удалил свой твит с сообщением о взрыве. Вполне возможно, что это произошло после разговора с представителями компании.
Твит о взрыве OnePlus Nord 2 на странице Анкура Шармы / Скриншот gizmochina