Владелица смартфона ехала на велосипеде, когда устройство внезапно взорвалось. О причинах взрыва пока ничего неизвестно.

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Что произошло

Пострадавшая проживает в городе Бенгалуру, Индия. За пять дней до инцидента она купила новый телефон. Во время велопрогулки смартфон взорвался в сумке, из-за чего девушка потеряла управление и попала в аварию, получив травму.

OnePlus Nord 2 взорвался в сумке / Фото LetsGoDigital

Судя по всему, в смартфоне взорвался аккумулятор.

Задняя панель обуглена, практически полностью уничтожена, повреждены внутренние компоненты.

Сейчас это единственный случай.

Как пишет источник, скорее всего случай единичный.

Оснований считать, что ситуация повторится с другими устройствами компании, нет.

OnePlus не высказывалась по этому поводу, однако известно, что производитель уже извинился перед пострадавшей и предложил возмещение убытков.

Анкур Шарма удалил свой твит с сообщением о взрыве. Вполне возможно, что это произошло после разговора с представителями компании.



Твит о взрыве OnePlus Nord 2 на странице Анкура Шармы / Скриншот gizmochina