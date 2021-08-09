Необычный смартфон с экраном в три дюйма стал хитом краудфандинговой кампании

Китайский производитель электроники Mony запустил сбор средств на непривычный для сегодняшних тенденций смартфон. Mony Mint имеет экран размером три дюйма.

Габариты смартфона являются его основной фишкой. Судя по презентационному ролику, предназначен он в первую очередь для тех, кто не гонится за передовыми характеристиками, а требует компактного гаджета сугубо для звонков, например во время занятия спортом, чтобы не перегружать себя лишним грузом.

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Характеристики смартфона Mony Mint

Новинка оснащена 3-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 854х480 пикселей.

Оперативной памяти предусмотрено три гигабайта.

Постоянной памяти – 64 гигабайта.

В комплекте два слота для SIM-карт и USB Type-C.

Камер две: фронтальная на 2 мегапикселя и основная на 5 мегапикселей.

Аккумулятор всего на 1250 mAh. По заявлениям производителя, его хватает на целых 75 часов разговора.

Толщина смартфона будет несколько больше, чем обычно. Точные цифры неизвестны.

Работает устройство на Android – 9.0.

Смартфон будет использовать чип начального уровня, однако пока неизвестно какой именно. Аппаратные ограничения не позволяют установить более новую операционную систему.



Смартфон Mony Mint с экраном в три дюйма / Mony

Хит продаж

На Indiegogo Mony Mint уже стал безумно популярным. Сбор средств продлится еще несколько недель, но он уже на 1600 процентов превзошел ожидания компании.

Стоит новинка 99 долларов по предзаказу. Начало полноценных продаж ожидаются в ноябре.

Смартфон Mony Mint: видео