Несмотря на массу серьезных преимуществ, углеродное волокно имеет свойство блокировать радиоволны, из-за чего материал не нашел широкого применения в производстве смартфонов. Специалисты немецкой компании Carbon Mobile потратили много лет, чтобы решить эту проблему. Результатом работы стал первый смартфон в корпусе, полностью изготовленном из углеродного волокна.

Устройство, получившее название Carbon 1 MK II, может похвастаться монолитным корпусом, который практически полностью состоит из углеродного волокна. Важно заметить, что речь идет не только о внешней обработке – весь корпус выполнен из углеродного волокна, включая несущие элементы.

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Такой подход позволил сделать устройство очень легким и тонким. Вес смартфона составляет 125 грамм при толщине корпуса всего 6,3 мм.

Особенности карбонового смартфона

Ключевой особенностью устройства является запатентованная технология HyRECM, по которой и создается материал, сочетающий высококлассное углеродное волокно и композитный материал, который пропускает радиоволны. Сообщается, что на его разработку потребовалось четыре года. По словам Carbon Mobile, если в 2017 году на создание одного корпуса нужно было 3 часа, то теперь процесс оптимизирован и занимает не более получаса.



Вырезание корпуса смартфона происходит вручную / Фото GSM Arena

Тем не менее, он по-прежнему требует участия опытного инженера, который вручную нарезает материал и контролирует процесс формирования. Отмечается, что корпус Carbon 1 MK II не имеет внутренней рамы, поэтому все компоненты крепятся непосредственно к углеродному волокну. Пластик составляет менее пяти процентов материалов, из которых изготовлен смартфон.

Характеристики гаджета

Что касается технических характеристик, Carbon 1 MK II оснащен 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+. Экран прикрыт 0,4-мм защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Сердцем устройства выступает чипсет MediaTek Helio P90. Он работает в связке с 8 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR4X. Накопитель стандарта UFS 2.1 имеет емкость 256 Гб. Как аккумулятор используется элемент емкостью 3000 мАч. Основная камера состоит из двух 16-Мп датчиков с диафрагмой f/2.0. Фронтальный сенсор может похвастаться разрешением 20 Мп.

Смартфон Carbon 1 MK II: смотрите видео

Цена смартфона

Стоимость устройства составляет 800 евро (≈27 000 гривен). Предзаказ на смартфон можно оформить с 1 марта, а в рознице устройство появится в конце этого месяца.