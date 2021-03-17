Компания Google показала смарт-дисплей Nest Hub второго поколения. Внешне новинка похожа на предыдущую модель: 7-дюймовый экран с разрешением 1024x600 пикселей и широкой рамкой, и отсутствие камеры.

Google заявила, звук стал более насыщенным благодаря большему 1,7-дюймовому динамику. Устройство выдает на 50 процентов больше басов по сравнению с предыдущим поколением.

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Известные характеристики

Дисплей получил третий микрофон, что облегчает голосовое управление и чип машинного обучения, который позволяет обрабатывать гораздо больше информации и быстрее получать ответы на вопросы.

В новом Nest Hub встроен датчик Google Soli, такой же, как у смартфонов серии Google Pixel 4, что позволяет отслеживать движения. У смарт-дисплея нет всего перечня функций управления жестами, как у Pixel 4, но пользователь сможет, например, взмахом руки отложить запуск сигнала будильника.

Благодаря датчику Soli новый интеллектуальный дисплей может отслеживать сон владельца, анализируя его на основе движений и дыхания, и определяя нарушения, которые влияют на сон – кашель, храп, колебания света и изменения температуры.



Nest Hub второго поколения с функцией отслеживания сна / Фото Google

Данные загружаются в базу данных платформы Google Fit, чтобы пользователь смог просмотреть их на смартфоне. Он получит информацию о продолжительности сна, его качестве, температуре в ночное время в комнате, а также о том, храпел ли он или кашлял во время сна, и как повлияло освещение в комнате на сон. Nest Hub не умеет отслеживать стадии сна, как большинство устройств, которые носятся на запястье.

Функцию отслеживания сна Sleep Sensing можно отключить в любой момент.

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