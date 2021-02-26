Новые умные часы Xiaomi Mi Watch Lite скоро поступят в продажу на украинском рынке. Это международный вариант смарт-часов Redmi Watch с GPS, но без модуля NFC.

Как говорят в компании, новый Mi Watch Lite разработан для любителей фитнеса и здорового образа жизни.

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Чем интересны Mi Watch Lite

Mi Watch Lite оснащены встроенным GPS, альтиметром и датчиком внешнего давления. Также Mi Watch Lite могут отслеживать и предоставлять точную информацию о тренировках во время таких занятий:

бег,

езда,

плавание,

хайкинг.

Функция автоматической регулировки яркости означает, что позволяет контролировать показатели здоровья независимо от освещения. На выбор у пользователя 11 разных режимов тренировок, включая бег на открытом воздухе, беговой дорожке, езду на велосипеде под открытым небом и в помещении, треккинг, плаванье в бассейне и другие.

Mi Watch Lite помогают отслеживать ваше здоровье и повседневную активность. Функция мониторинга сердечного ритма отслеживает пульс. Смарт-часы также имеют функцию мониторинга сна для отслеживания режима и тенденций сна.

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Еще одна интересная функция управляемого дыхания: Mi Watch Lite напомнит о том, что иногда стоит остановиться и уделить минуту осмысленному дыханию. Среди других функций – push-сообщения с совместимыми смайликами, погода, будильник, вспышка и, конечно, часы.

Mi Watch Lite оснащены 1,4-дюймовым дисплеем с разрешением 320×320, который имеет 5 циферблатов по умолчанию. Аккумулятор на 230 мАч способен обеспечить до 9 дней использования.

Цена

Mi Watch Lite уже доступны для заказа по цене 1 799 гривен. Более продвинутая версия часов – Mi Watch – станет доступной в начале марта по цене 3 999 гривен.