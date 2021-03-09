Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Lite получили ряд новых полезных функций
Умные часы Xiaomi Mi Watch Lite, которые недавно презентовали в Украине, получили свежее обновление прошивки. Апдейт принесет новые полезные функции.
Источник:GSM Arena
Новая прошивка под номером 4.1.20 распространяется через приложение Xiaomi Wear. Добавим, что это международный вариант смарт-часов Redmi Watch с GPS, но без модуля NFC.
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Новые функции
Как сказано в журнале изменений, после обновления часы получат такие новые функции:
- новый режим "умный не беспокоить" автоматически срабатывает, когда пользователь спит,
- опция для настройки режимов вибрации,
- настройка регулировки чувствительности жестов запястья,
- новая кнопка для отклонения телефонных звонков на Android,
- напоминание о сообщениях при отключении Bluetooth
- исправлены некоторые ошибки
- повышена стабильность.
Чем интересны Xiaomi Mi Watch Lite
Смарт-часы получили квадратный дисплей с диагональю 1,4 дюйма разрешением 320x320 пикселей. Устройство имеет модуль GPS, часы могут отслеживать сон и тренировки, а также поддерживает отправку сообщений.
На одном заряде часы могут работать до 9 дней. Mi Watch Lite уже доступны для заказа в Украине по цене 1 799 гривен.
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