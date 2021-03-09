Умные часы Xiaomi Mi Watch Lite, которые недавно презентовали в Украине, получили свежее обновление прошивки. Апдейт принесет новые полезные функции.

Новая прошивка под номером 4.1.20 распространяется через приложение Xiaomi Wear. Добавим, что это международный вариант смарт-часов Redmi Watch с GPS, но без модуля NFC.

К теме Продажи смарт-часов в мире растут

Новые функции

Как сказано в журнале изменений, после обновления часы получат такие новые функции:

новый режим "умный не беспокоить" автоматически срабатывает, когда пользователь спит,

опция для настройки режимов вибрации,

настройка регулировки чувствительности жестов запястья,

новая кнопка для отклонения телефонных звонков на Android,

напоминание о сообщениях при отключении Bluetooth

исправлены некоторые ошибки

повышена стабильность.

Чем интересны Xiaomi Mi Watch Lite

Смарт-часы получили квадратный дисплей с диагональю 1,4 дюйма разрешением 320x320 пикселей. Устройство имеет модуль GPS, часы могут отслеживать сон и тренировки, а также поддерживает отправку сообщений.

На одном заряде часы могут работать до 9 дней. Mi Watch Lite уже доступны для заказа в Украине по цене 1 799 гривен.