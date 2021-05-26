Обзор Huawei Band 6: стильные смарт-часы с большим дисплеем

Недавно компания Huawei представила новые смарт-часы Huawei Band 6. Гаджет внешне привлекательный и довольно функциональный. Из его особенностей прежде всего бросаются в глаза дополнительные спортивные режимы и пульсоксиметр. Какие еще преимущества есть у Huawei Band 6 – узнавайте на Техно 24.

Дизайн

Huawei Band 6 получили тонкий металлический корпус с округлыми краями, что придает им особую элегантность. По цвету ремешка можно выбрать вариант практически на любой вкус, а вот сам корпус есть только в золотом и черном цветах.

На правой стороне часов – одна-единственная кнопка, которая по цвету сливается с корпусом. На задней части – привычный набор сенсоров и площадка для двухконтактной зарядки. Механизм крепления ремешка довольно прост и позволяет быстро заменить его любым другим – по настроению или ситуации.

Устройство получило 1,46-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 368х194 пикселей и плотностью 282 пикселя на дюйм. Максимальная яркость – достаточная для того, чтобы можно было комфортно отслеживать информацию на экране.

Фитнес и мониторинг здоровья

Для отслеживания общего состояния здоровья Huawei Band 6 имеют все нужные функции. Они круглосуточно следят за частотой пульса и уровнем стресса, мониторят сон и женский цикл (если нужно). Большим преимуществом смарт-браслета является круглосуточный мониторинг SpO2. На подобных устройствах эта функция появилась впервые.

Измерение уровня SpO2

Обычно измерять SpO2 приходится вручную, но Huawei заставила датчик работать на протяжении всего дня, что делает эту функцию намного полезнее. В то же время для фиксации данных по-прежнему требуется относительная неподвижность, поэтому, если вы постоянно двигаетесь, в показателях могут быть длительные периоды без измерений.

Кстати, в Huawei Band 6 можно активировать оповещения о низком уровне содержания кислорода в крови. Очень полезный нюанс, учитывая пандемию COVID-19, которая до сих пор не отступает.

Приложение Huawei Health

Центром отслеживания здоровья, а заодно и управления всем гаджетом является приложение Huawei Health. Его нужно будет скачать по ссылке в инструкции или отсканировав QR-код на часах во время первой настройки. А если вы пользуетесь смартфоном от Huawei, то сложностей с обновлением и загрузкой приложения через Huawei AppGallery у вас вообще не возникнет.

Тренировки

Huawei Band 6 может отслеживать до 96 режимов упражнений, что существенно облегчает жизнь тем, кто активно занимается спортом и использует смарт-часы или фитнес-браслет для мониторинга активности в спортзале.

Важные особенности работы

Что касается отслеживания состояния здоровья, то, как показало тестирование, Huawei Band 6 более чувствителен к изменениям частоты пульса по сравнению с несколькими другими "умными" фитнес-браслетами. В целом новинка от Huawei обновляется быстрее – как в течение дня, так и во время тренировок, – и таким образом дает более реалистичную картину.

Также вы можете синхронизировать данные о своем здоровье с Google Fit, но там регистрируются только некоторые виды упражнений.

У Band 6 нет GPS, но, если у вас смартфон Huawei, браслет будет считывать ваше местопребывание с него. Со смартфонами других производителей браслет не работает, поэтому режим тренировки "на открытом воздухе" будет скрыт. Впрочем, этот режим можно запускать из приложения Huawei Health, установленного на любом смартфоне.

Программное обеспечение и время автономной работы

Huawei Band 6 работает под управлением LiteOS – той самой системы, что установлена на других фитнес-браслетах и смарт-часах Huawei и Honor. И все же Band 6 – это значительный скачок вперед по сравнению с предыдущими поколениями "умных" носимых гаджетов: они имели более простой и менее анимированный интерфейс и более скромных размеров экран. Для новой модели доступно множество циферблатов – как бесплатных, так и платных, на любой вкус.

Взмах влево или вправо от циферблата покажет вам виджеты: кольца активности, мониторинг сердечного ритма, стресса и тому подобное. Все это можно настроить прямо с браслета.

Нажав боковую кнопку, вы получите доступ к функциям:

тренировка;

записи тренировок;

частота сердцебиения;

SpO2;

записи об активности;

сон;

стресс;

дыхательные упражнения;

музыка;

погода;

сообщения;

секундомер;

таймер;

аварийная сигнализация;

фонарик;

удаленный затвор (требуется телефон Huawei);

найти телефон;

снаряжение.

Программное обеспечение очень простое. Его даже можно назвать несколько ограниченным по сравнению с Wear OS, которая имеет гораздо больше интеллектуальных функций и поддерживает приложения из Play Store. Однако часы на Wear OS вы сможете использовать всего лишь день – максимум два до новой зарядки. Между тем Huawei Band 6 обещает до 14 дней без подзарядки для обычного режима и до 10 дней интенсивного использования. Это отличный показатель, учитывая то, что здесь есть все нужные функции и даже немного больше.

Вывод

На первый взгляд Huawei Band 6 может показаться очередным фитнес-браслетом, но по сути это полноценные смарт-часы в компактном корпусе фитнес-браслета со всеми нужными функциями. И все они прекрасно работают (а некоторые – даже лучше, чем на аналогичных устройствах).

Итак, Huawei Band 6 получился достойным и доступным представителем сегмента устройств на грани фитнес-браслетов и смарт-часов. И должны признать: это оптимальный выбор как по цене, так и по функционалу.

Цены в Украине

Huawei Band 6 появился в магазинах 13 мая и продается по рекомендованной цене 1 699 гривен. Но с 13 по 30 мая действует специальное предложение: смарт-часы можно приобрести по цене от 1 444 гривен.