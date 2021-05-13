В модели Huawei Band 6 анонсировано много обновлений и улучшений. Гаджет поддерживает все основные функции умных часов, а сверх того имеет ряд технологических преимуществ. Разберемся, чем интересным дополнила новое поколение смарт-часов компания Huawei.

Дизайн

Huawei Band 6 получил большой 1,47-дюймовый сенсорный AMOLED-дисплей разрешением 194 × 368 точек (плотность 282 пикселей на дюйм).

Значительно возросла площадь экрана относительно корпуса: теперь она составляет до 64 процентов.

Рамки Huawei Band 6 истончились до минимальных 0,75 миллиметра.

Уровень водонепроницаемости смарт-часов – 5ATM.

Вес – всего 18 граммов.

Кроме того, новинка получила боковую кнопку, которая делает пользование устройством значительно комфортнее.

Режимы

Huawei Band 6 расширяет возможности тренировок. Многообразие упражнений и видов физической активности позволит каждому пользователю подобрать для себя именно те тренировки, которые подходят его уровню подготовки и предпочтениям.

Умные часы поддерживают 11 профессиональных режимов тренировок , а также 85 кастомизированных режимов, среди которых занятие фитнесом, игры с мячом и различные виды танцев.

, а также 85 кастомизированных режимов, среди которых занятие фитнесом, игры с мячом и различные виды танцев. Добавлено также режим "Скакалка" с функцией подсчета прыжков, в том числе количества последовательно сделанных прыжков.

Смарт-часы Huawei имеют также функцию автоматического определения 6 спортивных режимов : бег и ходьба в помещении и на улице, упражнения на эллиптическом и гребном тренажерах.

: бег и ходьба в помещении и на улице, упражнения на эллиптическом и гребном тренажерах. Huawei Band 6 отдельно фиксирует беговое расстояние, время, скорость, темп, сожженные калории, частоту сердечных сокращений и пульсовые зоны в режиме реального времени и выдает подробный отчет о тренировке.

Мониторинг здоровья

Особенно актуальная возможность смарт-часов сегодня это мониторинг здоровья. Huawei Band 6 может определять уровень насыщенности крови кислородом. Эта функция вообще не так часто присутствует в гаджетах, а в устройствах за такую ​​цену – тем более.

Также часы предлагают:

отслеживание качества сна (TruSleep ™ 2.0),

контроль уровня стресса (Huawei TruRelax ™),

круглосуточный мониторинг частоты сердечных сокращений (TruSeen ™ 4.0).

Цель этих функций – точно отслеживать изменения состояния здоровья пользователя и давать рекомендации по улучшению соответствующих параметров.

Для женщин в Huawei Band 6 представлена функция мониторинга менструального цикла, которая помогает следить за различными важными параметрами и готовиться к важным жизненным событиям.

Автономность

Один из главных козырей Huawei Band 6, заявленных разработчиками, – его высокая автономность. Смарт-часы могут функционировать до 14 дней на одном заряде, а 5 минут подзарядки ему достаточно для того, чтобы проработать 2 дня.

Благодаря магнитному зарядному устройству Huawei Band 6 поддерживает функцию быстрой зарядки. А энергоэффективный чип и интеллектуальные алгоритмы энергосбережения увеличивают время пользования устройством.

Сколько стоит и когда ждать

Huawei Band 6 появится в магазинах с 13 мая. Рекомендованная цена новинки – 1 699 гривен. Однако с 13 по 30 мая будет действовать специальное предложение: Huawei Band 6 можно будет приобрести по цене от 1 444 гривен, а Huawei Watch Fit – от 2 888 гривен.