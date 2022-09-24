Почувствуйте себя стариками: смайликам исполнилось 40 лет

Эмоции – важный инструмент коммуникации и их невероятно трудно передать в цифровом формате, это невероятно трудно передать в цифровом формате. Успешной попыткой передачи эмоций в сообщениях стали смайлики. Сегодня мы используем их почти в каждом чате, но 40 лет назад первый смайлик появился на свет только с помощью нескольких щелчков клавиш.

Возможности были безграничны, когда ранний Интернет вступил в свою новую роль цифровой terra incognita. С новыми границами, которые человечество должно было исследовать и заселить, одним из самых больших неизвестных вопросов было то, как будет развиваться речь в этом новом пространстве.

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Создание смайлика

Учитывая упущенную возможность выражать эмоции с помощью визуальных сигналов, было бы слишком легко потерять смысл и человечность в сплетении цифровых коммуникаций. Поэтому, стремясь более эффективно передавать юмор (и его отсутствие), профессор Скотт Э. Фалман из Университета Карнеги-Меллона предложил пиктографическую иерархию для разграничения попыток шуток на университетской доске объявлений (так называемой "bboard").

В сообщении профессора от 19 сентября 1982 года, появившемся в 11:44, отмечалось:

Я предлагаю следующую последовательность символов для обозначения шуток:

:-)

Читайте со стороны. На самом деле наверняка экономнее маркировать то, что не являются шутками, учитывая современные тенденции. Для этого используйте

:-(

С тех пор как это сообщение было размещено на доске объявлений Карнеги Мэллона 40 лет назад, мы прошли долгий путь. Смайлики с двоеточием не сразу стали популярными, поскольку в 90-х годах Интернет вышел за пределы университетов и армии и попал в дома людей. Люди с домашними компьютерами и подключением к Интернету могли размещать оригинальные смайлики, а также их варианты, такие как ;-) в виде подмигивающего лица и >:-( в виде сердитого лица.

Эволюция смайликов

Типографика продолжала развиваться, поскольку в 1990 году были разработаны вингдинги, позволившие пользователям получать доступ к символам с помощью клавиатуры. Пиктографические изображения всего от смайликов до пальцев, указывающих на самолеты и стрелки, теперь были доступны с помощью одного нажатия клавиши.

Фактически виндинги были видоизмененным алфавитом – специальным шрифтом, прорисовавшим букву в виде символа.



Виндинги появились на свет в 1990 году / Фото Wikipedia

Каомодзи также были созданы в качестве японского аналога смайликов Фалмана, с той разницей, что читателям не нужно было поворачивать голову. Пользователи каомодзи также могли выбирать из множества различных каомодзи, чтобы изобразить одну и ту же эмоцию, например радость или растерянность. Каомодзи были впервые разработаны где-то в 1980-х годах, но в последнее десятилетие они возродились благодаря культуре мемов.



Каомодзи пользовались популярностью и у нас / Фото dev.to

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Сейчас смайликам уже 40 лет, и хотя они могут казаться старомодными, их еще рано списывать. Вы можете думать, что сегодня заправляют Emoji, но посмотрите, что произойдет, когда вы отправите в мессенджере сообщение со смайликом :-) – он автоматически заменится на, а в некоторых случаях даже на соответствующую Emoji.