Служба Google Pay приостановила работу с картами "Мир"

Сервис Google Pay приостановил пилотную программу по интеграции российских карт "Мир" в свою платежную систему. Это означает, что платежи по Google становятся недоступными для российских пользователей.

Россию продолжают отключать от глобальных сервисов и товаров. Не так давно российские банки лишили поддержки систем Visa и MasterCard. Теперь же внутреннюю российскую платежную систему "Мир" отключили от Google.

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Google Pay приостанавливает функционирование связанных с платежами сервисов в России в результате сбоя в работе неподконтрольных нам платежных служб,

– процитировало WSJ слова представительницы Google.

Пилотный проект по интеграции карт "Мир" был запущен поисковым гигантом в октябре прошлого года.

Первые сбои в работе Google Pay стали отмечаться после того, как MasterCard и VISA приостановили обслуживание российских клиентов – их карты больше не принимаются за границей, а карты иностранных банков перестали работать в России.

Карты "Мир" обслуживаются Национальной системой платежных карт России. Эта система с 2015 года производит платежи по выпущенным в России картам MasterCard и VISA, поэтому они продолжают работать на территории России – некоторые банки даже сделали их действительными бессрочно из-за невозможности перевыпуска.

Apple тоже прекратила поддержку "Мир"

Ранее стало известно, что возможность добавления карт "Мир" исчезла в платежной системе Apple Pay – компания Apple официально сообщила о своем решении. Американский производитель ранее приостановил поставки своей продукции в Россию, и все анонсированные на весеннем мероприятии новинки в стране не появятся.