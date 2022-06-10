Слухи подтверждены: HTC действительно готовит флагманский смартфон и уже рассказала, каким он будет

HTC в последнее время крайне редко появляется в СМИ и на прилавках магазинов. Ее бизнес смартфонов сегодня работает всего на несколько отдельных стран, где выпускает бюджетные устройства. Однако скоро компания выпустит первый за четыре года флагман.

Тайваньская компания подтвердила, что флагманский смартфон HTC Viverse будет официально представлен 28 июня. Это будет первый флагман компании после HTC U12+.

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Каким будет HTC Viverse

Смартфон ждали еще в апреле, но HTC решила отложить его на более поздний срок.

Пока неизвестно, в каких странах будет продаваться новинка. Однако такой глобальный анонс может намекать на то, что компания выйдет из тени и расширит ареал своей деятельности, например, на азиатские страны или на страны Европейского Союза. Скорее всего, в Украине HTC Viverse не будет продаваться.

В отличие от предыдущих телефонов, ориентированных на блокчейн, будущий флагман должен активно использовать технологии виртуальной и дополненной реальности.

Как сообщается, телефон будет как-то связан с гарнитурой Vive Flow VR компании и, возможно, сам будет запускать приложения с дополненной реальностью.

Учитывая большой опыт HTC в технологии виртуальной реальности, HTC Viverse может быть весьма любопытным устройством.

Для многих он очевидно будет более желанным, чем Exodus 1 и Exodus 2, нацеленные на блокчейн.

Мероприятие Login Future, во время которого будет представлен гаджет, состоится 28 июня. Судя по официальному тизеру, аппарат будет исполнен в традиционном корпусе-моноблоке. Известно, что новинка будет оснащена 5G-модемом и получит функцию 15-ваттной беспроводной зарядки, но других технических подробностей о нем бренд не раскрывает.

Цена аппарата пока также не объявлена.

Для выпуска новинки HTC объединила усилия с известными телекоммуникационными компаниями, включая China Mobile, Etisalt, Hutch Group и Zai Group. В сотрудничестве с ними создавался виртуальный мир Viverse. Ожидается, что запуск метаверса состоится одновременно с новым гаджетом или вскоре после его анонса.