Тайваньская компания подтвердила, что флагманский смартфон HTC Viverse будет официально представлен 28 июня. Это будет первый флагман компании после HTC U12+.

Первый с 2018 года флагманский смартфон от HTC готов к выходу: что о нем известно

Каким будет HTC Viverse

Смартфон ждали еще в апреле, но HTC решила отложить его на более поздний срок.

Пока неизвестно, в каких странах будет продаваться новинка. Однако такой глобальный анонс может намекать на то, что компания выйдет из тени и расширит ареал своей деятельности, например, на азиатские страны или на страны Европейского Союза. Скорее всего, в Украине HTC Viverse не будет продаваться.

В отличие от предыдущих телефонов, ориентированных на блокчейн, будущий флагман должен активно использовать технологии виртуальной и дополненной реальности.

Как сообщается, телефон будет как-то связан с гарнитурой Vive Flow VR компании и, возможно, сам будет запускать приложения с дополненной реальностью.

Учитывая большой опыт HTC в технологии виртуальной реальности, HTC Viverse может быть весьма любопытным устройством.

Для многих он очевидно будет более желанным, чем Exodus 1 и Exodus 2, нацеленные на блокчейн.

Мероприятие Login Future, во время которого будет представлен гаджет, состоится 28 июня. Судя по официальному тизеру, аппарат будет исполнен в традиционном корпусе-моноблоке. Известно, что новинка будет оснащена 5G-модемом и получит функцию 15-ваттной беспроводной зарядки, но других технических подробностей о нем бренд не раскрывает.

Цена аппарата пока также не объявлена.

Для выпуска новинки HTC объединила усилия с известными телекоммуникационными компаниями, включая China Mobile, Etisalt, Hutch Group и Zai Group. В сотрудничестве с ними создавался виртуальный мир Viverse. Ожидается, что запуск метаверса состоится одновременно с новым гаджетом или вскоре после его анонса.