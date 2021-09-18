Слухи о таком гаджете от компании Google далеко не новые. Однако теперь появилось вероятное подтверждение выхода такого смартфона от директора Display Supply Chain Consultants Дэвида Нараньйо.

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Pixel Fold

Нараньйо опубликовал в своем твиттере весьма интересный скриншот, на котором перечислены все смартфоны с 120-герцевой LTPO OLED экранами производства Samsung Display Company.

С анонсом iPhone 13 Pro и iPhone 13 ProMax, которые имеют переменную частоту обновления до 120 Гц, отметим 20 моделей, которые актуальны и, по слухам, используют LTPO OLED-панели от SDCC.

Кроме новеньких смартфонов Apple, в списке находится и неанонсированный Pixel Fold.

Стоит отметить, что слова "по слухам" означают сомнение именно в наличии у смартфона экрана от Samsung, а не сомнение в существовании самого устройства. Ведь все остальные гаджеты уже или выпущены, или хотя бы анонсированы.

Таким образом новенький гибкий смартфон ожидаются в четвертом квартале 2021 года.