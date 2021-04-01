Слухи о появлении гарнитуры смешанной реальности от Apple гуляют по интернету еще с середины 2020 года, однако в последнее время о таком гаджете от Apple вспоминают все более авторитетные инсайдеры.

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Гурман заявляет, что гарнитура смешанной реальности станет первым принципиально новым устройством компании с 2015 года. Именно поэтому Apple представит ее в офлайн-формате. Компания хочет, чтобы СМИ, партнеры и заинтересованные разработчики смогли своими глазами увидеть устройство.

Напомним, что в последнее время Apple проводила офлайн-мероприятие в сентябре 2019 года. С тех пор все презентации проводились в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что первая AR/VR гарнитура Apple будет очень дорогим продуктом высокого класса. Компания готова к тому, что продукт будет нишевым, а розничные торговые точки будут продавать не более одной гарнитуры в день. В первый год продаж Apple рассчитывает реализовать не более 180 000 гарнитур.