Что известно об устройстве Apple без SIM-карты

В материале не упоминается конкретно об iPhone, но указаны сроки до сентября 2022 года. Из этого следует, что Apple может избавиться от физического слота для SIM в некоторых моделях iPhone 14.

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Скорее всего, полностью отказаться от слота nanoSIM не удастся, потому что eSIM до сих пор поддерживаются далеко не во всех странах. Вместе с тем, Apple без проблем может лишить слота SIM одну модель или несколько, стимулируя таким образом изменения в тех странах, где eSIM до сих пор не стала популярной.

На прошлой неделе бразильский сайт Blog do iPhone сообщил, что Apple откажется от физического слота для SIM в iPhone 15 Pro, который должен выйти в 2023 году. Смартфон будет поддерживать две eSIM.

Отказ от слота для SIM даст инженерам дополнительное пространство в корпусе для размещения более емкой батареи или других компонентов.

Свой путь Apple

Стоит отметить, что для Apple отказ от слотов – не новая практика. Ранее компания с легкостью избавилась от 3,5 миллиметрового разъема для наушников, что подтолкнуло к такому шагу и других производителей смартфонов, и пересадила всех на TWS-наушники.

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Также с недавних пор Apple перестала класть в коробки со своими смартфонами зарядные блоки. Уже давно ходят слухи о том, что со временем Apple выпустит iPhone полностью без слотов, включая Lightning, и заряжать смартфоны можно будет лишь благодаря беспроводной подставке.