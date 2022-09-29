NASA спрятало ракету SLS от урагана "Ян": полет в октябре может не состояться

Мощную ракету NASA, SLS, пришлось вернуть в ангар для хранения. Таким образом агентство хочет защитить ее от надвигающегося на побережье Флориды урагана "Ян". Перенесенный на октябрь запуск тоже может не состояться.

Агентство сообщило, что новая попытка запуска ракеты SLS на месяц в октябре будет трудна для осуществления. Официальный представитель американского космического агентства подчеркнул, что более вероятным выглядит запуск в ноябре.

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Ракету спрятали от урагана.

Ракету SLS, самую мощную из когда-либо разработанных NASA, пришлось вернуть в ангар для хранения, чтобы укрыть ее от приближения урагана Ян. Следующие возможные окна запуска – определены в соответствии с положениями Земли и Луны – с 17 по 31 октября, затем с 12 по 27 ноября.

Мы знаем, что быстрее всего это может быть в конце октября, но более чем вероятно, что мы выберем окно в середине ноября,

– сказал администратор NASA Билл Нельсон.

После того как ураган "Ян" пройдет, NASA придется потратить время на замену батарей системы самоуничтожения ракеты, сложную операцию, которая будет производиться в ангаре для хранения.

Поднятие ракеты высотой 98 метров и транспортировку ее на стартовую площадку, прежде чем настроить ее на взлет, также займет несколько дней.

Таким образом, последняя неудача значительно задержит запуск долгожданной миссии "Артемида-1".

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Напомним, что две попытки запуска уже были отменены в последний момент, в конце августа, а затем в начале сентября, из-за технических проблем, в том числе из-за утечки при заправке баков ракеты топливом.

Через пятьдесят лет после последней миссии программы "Аполлон", "Артемида-1" будет использована для того, чтобы гарантировать, что находящаяся в верхней части ракеты капсула "Орион" будет безопасной для транспортировки экипажа на Луну в будущем.