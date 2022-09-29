Агентство сообщило, что новая попытка запуска ракеты SLS на месяц в октябре будет трудна для осуществления. Официальный представитель американского космического агентства подчеркнул, что более вероятным выглядит запуск в ноябре.

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Ракету спрятали от урагана.

Ракету SLS, самую мощную из когда-либо разработанных NASA, пришлось вернуть в ангар для хранения, чтобы укрыть ее от приближения урагана Ян. Следующие возможные окна запуска – определены в соответствии с положениями Земли и Луны – с 17 по 31 октября, затем с 12 по 27 ноября.

Мы знаем, что быстрее всего это может быть в конце октября, но более чем вероятно, что мы выберем окно в середине ноября,

– сказал администратор NASA Билл Нельсон.

После того как ураган "Ян" пройдет, NASA придется потратить время на замену батарей системы самоуничтожения ракеты, сложную операцию, которая будет производиться в ангаре для хранения.

Поднятие ракеты высотой 98 метров и транспортировку ее на стартовую площадку, прежде чем настроить ее на взлет, также займет несколько дней.

Таким образом, последняя неудача значительно задержит запуск долгожданной миссии "Артемида-1".

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Напомним, что две попытки запуска уже были отменены в последний момент, в конце августа, а затем в начале сентября, из-за технических проблем, в том числе из-за утечки при заправке баков ракеты топливом.

Через пятьдесят лет после последней миссии программы "Аполлон", "Артемида-1" будет использована для того, чтобы гарантировать, что находящаяся в верхней части ракеты капсула "Орион" будет безопасной для транспортировки экипажа на Луну в будущем.