Американский исследовательский аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) был запущен к Луне в 2009 году. Планировалось, что он будет работать около 3 – 5 лет, но как это часто бывает в космической отрасли, программу продолжали. Поэтому LRO работает уже более 12 лет. В 2019 году к американскому "коллеге" присоединился индийский аппарат Chandrayaan-2 ("Чандраян-2").

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LRO та Chandrayaan-2 / Фото NASA та ISRO

Подробнее об опасном проходе

Казалось бы, только на околоземной орбите может возникнуть риск столкновения двух спутников. Но, как показала практика, на орбите вокруг Луны это тоже реальный сценарий. Дело в том, что оба исследовательских зонда, Chandrayaan-2 и LRO, расположены на полярной окололунной (селеноцентрической) орбите. Кроме того, параметры орбит двух аппаратов таковы, что возникают точки, где эти орбиты пересекаются:

LRO имеет орбиту примерно 20 на 165 км.

У Chandrayaan-2 орбита "ровнее": 100 на 100 километров.

20 октября 2021 года оба зонда должны были пройти на расстоянии до 3 километров друг от друга, что считается довольно опасным. Поэтому было принято решение о том, что маневр уклонения совершит индийский Chandrayaan-2. Маневр был совершен 18 октября.

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Интересно, что NASA и ISRO (Индийская организация космических исследований) довольно скупо сообщили об этом. Заявление не содержит никаких деталей и, в частности, отсутствует объяснение, почему именно индийский аппарат выполнил маневр. Удивление это вызывает потому, что в американском Агентстве часто дают более пространные объяснения, особенно спустя столько времени после происшествия.

Вероятной и очевидной причиной того, почему именно Chandrayaan-2, а не LRO выполнил маневр, является то, что американский аппарат исследует Луну с 2009 года, поэтому запасы топлива у него могут быть на критически низком уровне. Также нужно учитывать, что LRO вынужден регулярно корректировать орбиту из-за влияния так называемых масконов (гравитационные аномалии), поэтому запасы топлива для него становятся еще важнее, чем для нового "Чандраяна", который находится на более высокой и более стабильной стокилометровой орбите.