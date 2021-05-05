Блогер и ведущий YouTube-канала JerryRigEverything устроил стресс-тест новинки от китайской компании. Во время испытаний смартфон царапали, дисплей нагревали зажигалкой, а на внутренний экран засыпали песок.

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Huawei Mate X2 оказался устойчивым

В результате устройство, конечно, оказалось довольно сильно подверженным царапинам (что никого не удивило), однако согнуть его и сломать не так легко.

Блогер попытался согнуть экран в обратном направлении – корпус с дисплеем не сломались, при том что он прилагал все свои усилия. А все благодаря конструктивным решениям, которые придумали инженеры Huawei. При попытке согнуть экран в обратном направлении две части корпуса соприкасаются​ и не дают дисплею сломаться.

Краш-тест Huawei Mate X2: смотрите видео

Конечно, это не делает Mate X2 самым защищенным гибким смартфоном, но он однозначно не хуже других решений конкурентов. Напомним, последний гибкий смартфон Huawei был представлен в феврале 2021 года и стоит 50 000 гривен.