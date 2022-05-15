Слишком заняты, чтобы насладиться космосом: космические туристы рассказали, что они делали на орбите

Экипаж частных астронавтов миссии Axiom Space Ax-1 рассказал о том, как они провели время на Международной космической станции. Оказалось, что они были очень заняты выполнением заданий согласно распорядку.

Астронавты миссии Ax-1 Ларри Коннор, Марк Пати, Майкл Лопес-Алегрия и Эйтан Стиббе поделились впечатлениями от поездки на МКС. Команда посетила пресс-конференцию, чтобы ответить на вопросы СМИ.

Не пропустите В невесомости над Землей: астронавтка NASA сделала потрясающее фото на МКС

Как прошла экспедиция частных астронавтов на МКС

Сначала предполагалось, что путешествие будет длиться восемь дней, но его продлили до 15 из-за погодных условий на Земле. По словам экипажа, дополнительное время было полезно, но команда все равно чувствовала себя очень занятой.

Наш график был очень агрессивен, особенно в начале миссии. Темп был безумным,

– рассказал Лопес-Алегрия, ранее бывший астронавтом NASA и командовавший миссией Axiom Space.

Хотя частные астронавты заплатили за путешествие более 50 миллионов долларов каждый, это было больше похоже на рабочий отпуск. Некоторые из экспериментов команды включали тестирование технологии самосборных роботов, работу со стволовыми клетками и создание голограмм с помощью Microsoft HoloLens.

Майкл Саффредини, президент и главный исполнительный директор Axiom Space сказал, что Axiom лучше интегрирует будущие миссии с тем, что делают другие астронавты, чтобы никому не мешать. Суффредини хочет, чтобы предстоящие полеты продолжались дольше – до 60 дней. Возможно, в будущем компания сможет сделать миссии менее загруженными и дать больше времени, чтобы приятно провести время на борту МКС.

Я думаю, что мы были настолько сосредоточены на исследованиях и информационно-разъяснительной работе в первые 8 или 10 дней на орбите, что нам нужно дополнительное время для завершения опыта, имея время посмотреть в окно, установить контакт с друзьями и семьей, просто насладиться космосом,

– заметил Лопес-Алегрия.

Несмотря на то, что частные астронавты заплатили немалые деньги за полет на МКС, они были нагружены ежедневной работой не меньше астронавтов NASA. Многим были поручены важнейшие научные исследования.

Читайте на сайте NASA создало виртуальный Марс на игровом движке Unreal Engine 5: для чего он нужен

Планы Axiom Space на орбите

Миссия Axiom Ax-1 – первая крупная миссия компании, но она является частью более масштабного плана создания коммерческой космической станции на орбите. Компания уже приступила к строительству первой в мире коммерческой космической станции.

Axiom планирует запустить свой первый модуль на МКС в 2024 году, а затем отправить еще несколько в течение следующих нескольких лет. Эти модули в конечном итоге будут отсоединены от МКС и станут свободно летающей станцией Axiom на орбите, заявила компания.