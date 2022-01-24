Слияние двух массивных черных дыр оказалось интереснее, чем считалось

События слияния компактных объектов фиксируются не так давно. В этом нам помогают детекторы гравитационных волн. Часто такие события предоставляют ученым множество новых данных, которые нужно обработать.

Так произошло и на этот раз – еще в 2019 году детекторы гравитационных волн обнаружили свидетельство слияния двух компактных объектов. Событие получило название GW190521. Согласно расчетам, две черные дыры имели массу 66 и 85 масс Солнца. И что самое интересное, их орбиты, вероятно, были очень эксцентричными.

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Визуализация слияния двух черных дыр / Фото Sci Tech Daily

Эксцентричность орбит черных дыр

Вероятно, событие GW190521 – это первый зафиксированный случай слияния двух черных дыр с эксцентричными орбитами. Это означает, что компактные объекты двигались вокруг общего центра масс очень эллиптическим путем. Чтобы обнаружить это, научная группа провела сотни симуляций, используя сверхмощные компьютеры.

Исследование показало, что именно теория "эксцентричности орбит" лучше всего объясняет аномалии масс черных дыр. Дело в том, что согласно современному научному видению теории звездной эволюции, такие массы черных дыр значительно превышают расчетные массы. Но, если компактные объекты имели очень вытянутые орбиты, то могли бы буквально "насобирать материала", пока двигались по орбите. Проще говоря, они просто поглощали все, что попадалось им на пути.

Это открытие стало возможным благодаря детекторам гравитационных волн LIGO и Virgo. Эти и другие детекторы постоянно улавливают сигналы, которые образуются при слиянии массивных компактных объектов: черных дыр или нейтронных звезд.