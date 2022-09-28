У Галилейского моря нашли следы экологической катастрофы, вызванной людьми 1000 лет назад

Археологи раскопали древние мозаики на берегу Галилейского моря. Однако кроме них они открыли следы региональной экологической катастрофы, произошедшей более 1000 лет назад по вине людей.

Ученые говорят, что природа смогла устранить последствия этого экологического бедствия только в XX веке. Привело к ней местное производство.

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О чем рассказали мозаики

С помощью геомагнитных исследований поверхности и последующих раскопок археологи немецкого университета имени Иоганна Гутенберга раскрыли новые сведения о районе (Галилея, Израиль), где в начале VIII века халиф заказал строительство дворца с мечетью и 15-метровой башней. Назывался он Хирбат аль-Минья. Согласно находкам, задолго до постройки дворца здесь уже существовало поселение, где жили христиане или иудеи.



В этой местности обнаружили мозаики и следы экологической катастрофы / Фото Universitaet Mainz

Во время раскопок были обнаружены каменные сооружения из базальта с оштукатуренными стенами, красочными мозаичными полами, относящимися к разным периодам.

Кроме того, обнаружили даже цистерны для воды и керамику V-VII веков.

Одна из мозаик с изогнутыми стеблями растений похожа на изображение Нила, массово создававшиеся в V-VI веках.

Мозаичные изображения флоры и фауны долины Нила символизировали целебную силу реки с ее ежегодными разливами, гарантировавшими плодородие земледелия Египта. Позднеантичные церкви, например, в соседней Табхе, и роскошные жилища в городах поздней античности часто были украшены мозаикой со сценами Нила.



Процесс раскопок на берегу Галилейского моря / Фото Universitaet Mainz

Находки свидетельствуют, что поселение процветало как минимум за столетие до того, как начались работы над дворцом халифа. Первоначальные жители этой местности были либо христианами, либо евреями, впоследствии к ним присоединилась небольшая исламская община, для которой халиф построил боковой вход, чтобы верующие могли попасть в его мечеть во дворце.

Позже новое строительство привело к разрушению части мозаик, а участки старых стен были снесены. В конце концов, место стало мусульманским кладбищем.



Мозаики, обнаруженные на берегу Галилейского моря / Фото Universitaet Mainz

Катастрофа

Недалеко археологи обнаружили каменную печь, используемую для переработки сахарного тростника. Причем, результаты раскопок дворца халифа и геомагнитные исследования показывают, что масштабы этого промысла были огромными.

Сахарный тростник был одним из основных продуктов сельскохозяйственного экспорта Святой Земли периода раннего Средневековья и приносил значительные богатства землевладельцам. Для его выращивания требовались огромные объемы воды, а для кипячения — большое количество древесины. Результатом стала широкая эрозия почвы и экологическая катастрофа, от которой территория вокруг озера в полном объеме оправилась только в XX веке.