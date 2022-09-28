Ученые говорят, что природа смогла устранить последствия этого экологического бедствия только в XX веке. Привело к ней местное производство.

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О чем рассказали мозаики

С помощью геомагнитных исследований поверхности и последующих раскопок археологи немецкого университета имени Иоганна Гутенберга раскрыли новые сведения о районе (Галилея, Израиль), где в начале VIII века халиф заказал строительство дворца с мечетью и 15-метровой башней. Назывался он Хирбат аль-Минья. Согласно находкам, задолго до постройки дворца здесь уже существовало поселение, где жили христиане или иудеи.



В этой местности обнаружили мозаики и следы экологической катастрофы / Фото Universitaet Mainz

Во время раскопок были обнаружены каменные сооружения из базальта с оштукатуренными стенами, красочными мозаичными полами, относящимися к разным периодам.

Кроме того, обнаружили даже цистерны для воды и керамику V-VII веков.

Одна из мозаик с изогнутыми стеблями растений похожа на изображение Нила, массово создававшиеся в V-VI веках.

Мозаичные изображения флоры и фауны долины Нила символизировали целебную силу реки с ее ежегодными разливами, гарантировавшими плодородие земледелия Египта. Позднеантичные церкви, например, в соседней Табхе, и роскошные жилища в городах поздней античности часто были украшены мозаикой со сценами Нила.



Процесс раскопок на берегу Галилейского моря / Фото Universitaet Mainz

Находки свидетельствуют, что поселение процветало как минимум за столетие до того, как начались работы над дворцом халифа. Первоначальные жители этой местности были либо христианами, либо евреями, впоследствии к ним присоединилась небольшая исламская община, для которой халиф построил боковой вход, чтобы верующие могли попасть в его мечеть во дворце.

Позже новое строительство привело к разрушению части мозаик, а участки старых стен были снесены. В конце концов, место стало мусульманским кладбищем.



Мозаики, обнаруженные на берегу Галилейского моря / Фото Universitaet Mainz

Катастрофа

Недалеко археологи обнаружили каменную печь, используемую для переработки сахарного тростника. Причем, результаты раскопок дворца халифа и геомагнитные исследования показывают, что масштабы этого промысла были огромными.

Сахарный тростник был одним из основных продуктов сельскохозяйственного экспорта Святой Земли периода раннего Средневековья и приносил значительные богатства землевладельцам. Для его выращивания требовались огромные объемы воды, а для кипячения — большое количество древесины. Результатом стала широкая эрозия почвы и экологическая катастрофа, от которой территория вокруг озера в полном объеме оправилась только в XX веке.