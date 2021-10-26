Что может означать префикс Plus рядом с iPhone SE

Вероятно, Plus в названии означает улучшенные возможности подключения – следующий "бюджетный" iPhone получит модем с поддержкой сетей пятого поколения, утверждает Янг. Ранее Apple использовала слово Plus для обозначения устройств с увеличенным дисплеем, но теперь подобные iPhone имеют отметку Max.

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Янг считает, что Apple работает и над увеличенной версией iPhone SE. Модель с LCD-дисплеем на 5,7-6,1 дюйма ожидается к 2024 году, хотя изначально ее планировалось выпустить на год раньше. Вместо выреза для передней камеры экран устройства якобы снабдят отверстием.

Следующий iPhone SE получит обновленный дизайн

По информации Gizmochina другой источник из Китая сообщил, что iPhone SE 3 станет последним смартфоном Apple с ЖК-дисплеем. Это позволит сделать устройство более доступным с точки зрения цены. Кроме этого смартфон получит дизайн в стиле iPhone XR.

По данным информатора, iPhone SE 3 унаследует черты iPhone XR, но внутри будет стоять железо от iPhone 13, включая новый чипсет Apple A15 Віопіс. Информатор также отметил, что новый телефон будет доступен в вариантах с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти.

Судя по всему, iPhone SE 3 станет последним iPhone с таким типом матрицы. Напомним, вся линейка iPhone 13 оснащена OLED-панелями.

Кстати, недавно легендарному Apple iPod исполнилось 20 лет. По этому поводу издание Panic показало эксклюзивные изображения первого прототипа плеера.