Компания Apple запатентовала уникальный дизайн Apple Watch с ремешком в виде гибкого дисплея. Соответствующий патент обнаружили в базе Управления по патентам и товарным знакам США.

Патент получил название "Дисплейные модули и системные приложения". В документе описывается устройство с дисплеем, которое охватывает не только всю площадь циферблата, но и ремешка.

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Как это будет работать

Патент предусматривает применение гибкого дисплея. Он достаточно мягкий, чтобы заменить обычный ремешок и оставаться достаточно комфортным для руки пользователя.

При этом область отображения информации уже не ограничивается только центральной частью часов – циферблатом. Один из вариантов выполнения предусматривает вывод дополнительной информации на ремешок.

Компания отмечает, что OLED-дисплеи могут оставаться уязвимыми к воздействию влаги и воздуха без плафона, но, по их мнению, некоторые технологии могут сделать дисплеи пригодными для нового дизайна.

В Apple пока нет опыта по выпуску и обслуживанию устройств с гибкими дисплеями, но, по слухам, компания работает над смартфоном с гибким дисплеем. Аналитик Мин-Чи Куо утверждает, что компания выпустит первое подобное устройство в 2023 году. Вероятно, в развернутом виде смартфон будет подобен по размеру к iPad Mini.