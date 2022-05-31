Как пишут сами же российские СМИ, после того, как США перестали сотрудничать с Россией, следствию стало еще труднее собрать доказательства. Поэтому хакеров просто не в чем обвинить. Однако они не просто могут выйти на свободу. Они могут представлять опасность для Украины.

Интересно Одна из самых опасных хакерских группировок Conti распадается, однако радоваться рано

REvil: кто они такие

Хакеры REvil ранее управляли одноименным вирусом-шифровальщиком, которым пользовались сами и сдавали в аренду другим преступникам.

Среди целей группировки была компания Apple, у которой при атаке похитили схемы будущих продуктов и под угрозами обнародования требовали выкуп – 50 миллионов долларов. Также от их рук в 2019 году пострадали десятки органов власти Техаса, крупнейший в мире производитель мяса, компания JBS SA, IT-компания Kaseya, создающая корпоративное ПО – через нее взломали до полутора тысяч компаний в десятках стран – и другие.

Команду хакеров тесно связывали с Россией из-за схожести методов и кода с другими российскими вымогателями. Эта связь прослеживалась и тогда, когда деятельность группы менялась после встреч американского президента с российским диктатором.

Падение REvil

Осенью 2021 года американцы дали наводку на вероятных членов банды, в том числе из окружения их лидера. Это стало возможным благодаря успешному взлому серверов русскоязычных хакеров REvil.

Через несколько дней после этого связанные с REvil сайты в даркнете перестали открываться.

В ноябре 2021 США ввели санкции против россиянина Полянина и украинца Васинского, которых считают причастными к хакерской группировке REvil. Российской же стороне передали информацию о предполагаемом лидере банды Дмитрии Пузыревском и просили его "немедленно арестовать".

Но российские силовики сделали это только 15 января 2022, поскольку до этого момента собирали доказательства причастности Пузыревского.

Вместе с ним в тот день задержали еще 14 человек. ФСБ объявила о ликвидации хакерской группы REvil.

Что теперь

Как пишут СМИ, уголовное преследование участников хакерской группировки REvil зашло в тупик. Им не могут предъявить обвинения, поскольку американские службы перестали давать России информацию о хакерских взломах. По этой причине некоторых подозреваемых, задержанных еще в январе 2022 года, до сих пор ни разу не допросили.

Заместитель председателя Совбеза России Олег Храмов в начале апреля заявил, что расследование деятельности предполагаемых участников REevil фактически приостановлено "по вине бывших партнеров российского Совбеза из Совета национальной безопасности США". По словам Храмова, американцы после ареста хакеров не направили никаких дополнительных материалов и даже не подтвердили ущерб от атак и вымогательства, что важно для определения степени вины и вынесения наказания в судебном порядке.

Более того, они сообщили нам, что в одностороннем порядке выходят из переговорного процесса и закрывают канал связи,

– добавляет Олег Храмов.

В итоге следователи предъявили обвинение только восьми участникам REvil.

REvil и Украина

Сложившаяся ситуация может получить неприятный поворот для Украины. Адвокаты хакеров надеются, что могут заключить соглашение с Генпрокуратурой России, выменяв свободу на работу против Украины.

Уникальный опыт бывших обвиняемых наверняка пригодится российским спецслужбам для борьбы с украинскими хакерами, которые в последнее время активизировались,

– цитирует слова стороны защиты издание.

Громких атак на российские компании со стороны REvil не было. По крайней мере, в СМИ об этом нет никакой информации. Атака на Kaseya точно не затронула ни одного бизнеса оккупантов. Поэтому вполне вероятно, что Россия простит атаки на "вражескую" Америку и привлечет бывших членов банды к войне против Украины.