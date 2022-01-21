Следом за Instagram: TikTok начал тестировать платные подписки

Популярный сервис по созданию и распространению видео TikTok анонсировал платные подписки. Новый способ монетизации контента уже тестируется, однако о подробностях пока не сообщается.

Как будет работать платная подписка, пока не до конца понятно. Стоит отметить, что у TikTok особый алгоритм рекомендаций страницы "Для вас", предоставляющий пользователям контент, не требуя подписки на каких-либо конкретных авторов.

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Когда TikTok расширит тестирование платных подписок или предоставит доступ к новой возможности всем пользователям, пока неизвестно.

TikTok тестирует идею, которая заключается в том, чтобы позволить пользователям платформы взимать плату за подписку на свой контент,

– сообщил представитель видеосервиса.

В то же время, в компании ничего рассказали о том, как именно проходит тестирование, и каким образом будут реализованы платные подписки.

Подписка в Instagram

Один из главных конкурентов TikTok, соцсеть Instagram, вчера также сообщила о начале тестирования платных подписок. Пользователи получат возможность публиковать платные истории и проводить прямые трансляции для тех, кто заплатил за доступ к эксклюзивному контенту, публикуемому на их странице.

Кроме того, в пятницу Instagram объявила о внедрении аналога функции Remix с TikTok, позволяющей создавать совместные видео. Теперь она доступна не только для Reels, но и для всех видео на платформе. Новая возможность начинает внедряться с 21 января, однако для ее полноценного развертывания может потребоваться какое-то время.