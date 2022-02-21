Речь идет о номере 911 и пока функция будет доступна только пользователям программы в Соединенных Штатах Америки. Также возможность позвонить по телефону 911 будет предоставляться с некоторыми ограничениями.
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В первую очередь она будет полезна пользователям, у которых сохранилось стабильное интернет-соединение, но при этом они по какой-то причине потеряли доступ к смартфонам или стационарным телефонам.
Известно, что аналогичная функциональность уже поддерживается в других странах:
- Австралии,
- Великобритании,
- Дании,
- Финляндии.
Подробнее о новой функции
Создатели Skype отмечают, что сервис не работает как традиционный телефон. Пользователям рекомендуется не прибегать к программе для вызова экстренных служб, если они находятся за пределами домашнего региона, поскольку звонок может быть неправильно перенаправлен.
Дополнительно уточняется, что в отличие от ситуации, в которой обычный телефон продолжит работать, в случае Skype возможны перебои с работой самого сервиса, отключение электроэнергии, ведущее к отключению компьютера или потеря интернет-соединения.
Другие интересные функции
- Благодаря обновлению Skype 8.80, пользователи также смогут отправлять пятиминутные голосовые сообщения вместо двухминутных, доступных ранее.
- Во время разговора можно выбрать классический или темный режимы.
- Доступны кастомные реакции. Появилась возможность управлять зумом.