Три лучших способа защитить информацию на вашем компьютере

Иногда информация на жестком диске компьютера требует надежной защиты от посторонних глаз. В этом материале речь пойдет не о безопасности от хакерской атаки или о конфиденциальности, а именно о методах сокрытия файлов.

Сегодня уже никого не проведешь банальным сокрытием папок или их переименованием в нечто банальное и неинтересное – вроде "курсовая работа" или "рецепты". К счастью, существует несколько альтернативных и действенных способов.

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Права доступа

Начнём со встроенных возможностей Windows. Этот способ будет работать для тех компьютеров, пользователи которых создали для себя раздельные аккаунты.

Найдите папку, которую вы хотите закрыть от другого человека. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Свойства".

Затем выберите меню "Безопасность" и под списком пользователей нажмите кнопку "Изменить".

Если в списке пользователей нет учетной записи, от которой вы хотите закрыть информацию, добавьте ее. Для этого нажмите кнопку "Добавить" и введите имя учетной записи в нижнем поле. Это может быть как латиница (английский язык), так и украинские буквы. После этого нажмите кнопку "Проверить имена" и выберите найденную учетную запись. Нажмите "ОК".

Затем одиночным щелчком мыши выберите только что добавленный аккаунт и ниже в графе "Разрешения" выберите нужные в колонке "Запретить". Если вы нажмете "Полный доступ" – "Запретить", то все последующие автоматически изменятся. Подтверждайте операцию кнопкой "ОК". Если Windows запросит уточнения, также отвечайте утвердительно.

Теперь вы сможете зайти в выбранную папку из своей учетной записи, а из другой это сделать невозможно. При этом, обратите внимание, саму папку (но не содержимое) все еще можно будет видеть.

Если вы этого не сделали, разделите рабочие пространства двух или более людей на отдельные аккаунты. Это можно сделать в настройках, а именно в разделе "Учетные записи". Найдите меню "Семья и другие пользователи" (актуально для Windows 10, однако все версии ОС имеют схожую логику наименований) и воспользуйтесь кнопкой "Добавить кого-то другого на этот компьютер".

Сторонние программы

Такие же действия может совершить и другой человек со своей стороны. При этом вы не сможете просмотреть содержимое папки, удалить ее, изменить или изменить права доступа даже если владеете правами администратора.

Сегодня разработчики предлагают огромное количество программ для Windows всех версий, позволяющих легко установить пароль на папку, не копаясь в долгих настройках операционной системы. Это могут быть как платные, так и бесплатные версии. Конечно, первые будут иметь больше преимуществ и вариантов настроек, и с меньшей вероятностью будут скрывать вредоносный код.

Мы не будем давать конкретные названия, однако отметим, что поисковики по соответствующему запросу легко находят десятки наименований.

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Архиваторы

Еще один способ, предполагающий использование сторонних программ, однако несколько отличающийся от предыдущего своими минусами. Речь пойдет об архиваторах. При создании архива, например, в программе WinRAR, которой можно пользоваться бесплатно, пользователь может создать пароль, который система запросит при попытке разархивировать или открыть данные.

Нажмите на рабочем столе или в папке, где хотите создать архив, правую кнопку мыши и в меню "Создать" выберите "Архив WinRAR". При желании укажите его имя.

После этого откройте архив. Дело в том, что при перебросе файлов прямо на иконку архива программа не будет предлагать вам задать пароль. Однако если окно будет открыто и вы отправите файлы в архив простым перетаскиванием, то сможете выбрать несколько опций, в том числе пароль. Кнопка пароля находится в правом нижнем углу.

Придумайте пароль, введите его еще раз для подтверждения и нажмите "ОК". Готово.

Минусы