Но даже здесь настойчивый человеческий разум смог частично справиться с задачей. Звезда HR 8799 имеет собственную планетарную систему. Хотя она и находится от нас на расстоянии около 130 световых лет, и все же астрономы смогли визуально увидеть 4 ее экзопланеты. А теперь появилась информация, что ученые узнали, сколько примерно длятся сутки на этих планетах.

Читайте по теме Экзопланеты: как и для чего человечество ищет миры похожие на Землю

Движение планет вокруг звезды HR 8799: смотреть видео онлайн

Сколько длятся сутки на экзопланетах

Возможность измерить скорость вращения планеты появилась благодаря устройству Keck Planet Imager and Characterizer (KPIC).

Использовав его, удалось приблизительно узнать скорость движения планет вокруг собственной оси:

HR 8799 е – 15 километров в секунду. HR 8799 d – 10,1 километра в секунду. HR 8799 c – до 14 километров в секунду. HR 8799 b – скорость вращения не определена.

На основе полученных данных ученые говорят, что сутки на планетах e, d и с длятся от 3 до 24 часов. Точнее сказать они не могут, ведь для этого нужно определить угол наклона оси.

Что такое Keck Planet Imager and Characterizer? Это устройство представляет собой усовершенствованную систему адаптивной оптики телескопа Keck. Это позволяет получать высококонтрастные изображения и спектроскопические характеристики крупных экзопланет с высоким разрешением в среднем инфракрасном диапазоне.

Ученые Калифорнийского института будут продолжать наблюдение. Они не "опускают руки" несмотря на то, что у двух экзопланет скорость вращения не удалось измерить, или удалось измерить очень приблизительно.

Устройство KPIC только недавно начало работать, а уже смогло обеспечить данными с самым высоким спектральным разрешением. Продолжая наблюдения, ученые хотят точно измерить скорость вращения для планет HR 8799 c и HR 8799 b. Возможно, астрономы узнают угол наклона планет, а это будет означать, что продолжительность суток можно будет определять с большей точностью.