Таким образом, сервис от SpaceX стал самым быстрым решением в области спутниковой связи, а также обошел широкополосный доступ в Интернет в Бельгии, Австралии, Мексике, ряде других стран и нескольких регионах США.

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С увеличением количества новых спутников, подключение к общей группировке на околоземной орбите и развертывание терминалов в новых странах Starlink увеличивает среднюю скорость интернет-подключения.

По данным Speedtest, скорость подключения к Stalink увеличилась с 87,25 Мбит/с, зарегистрированных в третьем квартале 2021 года, до 104,97 Мбит/с в четвертом квартале. Аналитики отметили, что пересечение отметки 100 Мбит/с – это важный ориентир, который приближает SpaceX к Rural Digital Opportunity Fund (RDOF), американскому фонду, деятельность которого ориентирована на цифровизацию сельской местности в США.

Как дела у конкурентов

Относительно спутниковой связи у Starlink всего два международных конкурента – Viasat и HughesNet. Эти поставщики заметно отстали от SpaceX по всем параметрам: скорости развертывания, площади покрытия и скорости подключения. Средние показатели Viasat равны 21,8 Мбит, а HughesNet – 20,9 Мбит, что почти в пять раз медленнее Starlink. Для сравнения, в среднем наземные провайдеры США сейчас снабжают потребителей сетью 131,3 Мбит/с.

Другим важным фактором успеха стал уровень задержки, рассказали аналитики. К концу 2021 года SpaceX был единственным провайдером спутникового интернета со средней задержкой, близкой к широкополосной связи. Актуальная скорость отклика Starlink составляет 14 мс и 40 мс. В то же время, аналоги от SES, Viasat и HughesNet сейчас дают задержку 13 мс, 627 мс и 725 мс соответственно.

Равномерность показателей

Что касается показателей, основанных на географических факторах, то в этой области Starlink все еще не может обеспечить однородную скорость. На Восточном побережье США спутниковый интернет работает лучше всего – около 191,08 Мбит/с для города Майами, штат Флорида. В то же время, в западной части страны, например, в Орегоне, штат Колумбия, качество подключения снижается до рекордно низких 64,95 Мбит/с.

Относительно глобального развертывания отличились Бельгия, Мексика и Австралия. В этих странах Starlink работает на скорости 155,15 Мбит/с, 141,94 Мбит/с и 141,5 Мбит/с соответственно – лучше, чем большинство местных провайдеров, работающих на земле. Высокие показатели также были зарегистрированы во Франции, Германии, Канаде, Италии, Ирландии и нескольких странах-членах ЕС – здесь Starlink либо обходит наземных интернет-поставщиков, либо работает на уровне.

Starlink в Украине

Напомним, что с начала вторжения России в Украину интернет Starlink заработал и здесь. Правда, в настоящее время он доступен только для нужд военных и гражданских объектов, которым может грозить отключение от обычной сети.

Так, ряд городов получили оборудование для работы спутникового интернета, которое в Украину отправила компания Илона Маска SpaceX.

Интересно, что для SpaceX Украина стала отличной возможностью опробовать все возможности Starlink в поле. Для этого Маск даже перебросил дополнительные силы на проект Starlink. Команда разработала специальное ПО, уменьшающее уровень потребления энергии, позволяющее Starlink работать от автомобильного прикуривателя и на ходу, что раньше было нереально.