Ученые зафиксировали, что скорость собственного движения пульсара J1124-5916 составила 612 км/с. Это хорошо объясняет модель гидродинамического удара, поскольку нейтронная звезда ускоряется из-за асимметрии в выбросе вещества звезды при взрыве.

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Группа астрономов во главе с Си Луном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики сообщила о первом прямом измерении скорости собственного движения пульсара J1124-5916 в молодом остатке сверхновой G292.0+1.8. Ученые использовали данные рентгеновских наблюдений за пульсаром космического телескопа "Чандра" и астрометрические данные из каталога Gaia Data Release 3 космического телескопа Gaia.

G292.0+1.8 находится в 20 тысячах световых лет от Солнца и является ярким в рентгеновском диапазоне остатком сверхнового типа IIL/IIb, богатым кислородом. Внутри него находится пульсар, создающий туманность пульсарного ветра. Предполагается, что масса звезды-прародителя составляла 13–30 масс Солнца, а свет от взрыва дошел до Земли около 3 тысяч лет назад.

Измеренный смещение положения пульсара в сверхновом остатке за период с 2006 по 2016 год составил 0,0021 угловых секунды, что соответствует поперечной скорости (составляющая скорости объекта, перпендикулярная лучу зрения) 612 километров в секунду.

Это значение примерно на 30 процентов больше, чем значение, определенное путем сравнения положения пульсара с положением оптического центра расширения остатка, и позволяет просмотреть возраст туманности, который ближе к 2 тысячам лет, отличающийся от предыдущей оценки 2,9 тысячи лет. Ученые пришли к выводу, что ускорение нейтронной звезды лучше всего объясняется в рамках модели гидродинамического удара.

Кое-что об образовании нейтронных звезд

Нейтронные звезды образуются при гравитационном коллапсе ядер массивных звезд, когда они взрываются как сверхновые. При этом наблюдения за подобными объектами позволяют обнаружить у некоторых нейтронных звезд и пульсаров большие скорости движения 300-400 километров в секунду.

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Считается, что есть два возможных механизма, которые могут разогнать нейтронные звезды до таких скоростей при рождении.