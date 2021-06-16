Тома Песке очень активен в социальных сетях и постоянно публикует новые фотографии. 13 июня 2021 года астронавт опубликовал новую фотографию, где продемонстрировал скорость движения МКС относительно Земли. Использовав 30-секундную выдержку, Тома получил фотографию Земли, которая в кадре размазана, ведь камера была ориентирована на МКС. Таким образом, видно, что за 30 секунд Международная космическая станция пролетела около 235 километров. Интересно, что в англоязычной подписи к фотографии Тома допустил ошибку.

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Ошибка астронавта

Орбита Международной космической станции пролегает на высоте более 400 километров над поверхностью Земли. Движется МКС со скоростью около 7,6 километра в секунду. Это равняется около 27 600 километрам в час.

В своем сообщении астронавт написал, что скорость МКС составляет 28 800 километров в час, что значительно больше реального значения.

В аналогичном сообщении, написанном на французском языке, Тома пишет, что скорость МКС составляет 28 тысяч километров в час, что несколько ближе к истине.