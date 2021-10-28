Скоро по каналам Амстердама можно будет прокатиться на роболодке – ее уже тестируют

В ближайшее время по амстердамским каналам начнет курсировать беспилотная лодка с электродвигателем, которая сможет перевозить пассажиров или доставлять товары. Также предусмотрена модификация, которая займется сбором бытовых отходов.

Транспортное средство получило название Roboat. Проект разработан Амстердамским институтом передовых городских решений (Amsterdam's Institute for Advanced Metropolitan Solutions) и Массачусетским технологическим институтом.

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Роболодка поможет городу решить транспортную проблему: на узких улицах города постоянно создаются дорожные пробки, и ситуация усложняется развитием электронной коммерции и доставки.



Раболодку уже тестируют / Фото Roboat

Над проектом работали четыре года, и только недавно были представлены две полноразмерные лодки. Одним из первых вариантов практического применения Roboat станет сбор мусора. Обычно эта задача решается с помощью грузовиков, однако, большие машины неудобно использовать на узких улицах Амстердама.

Технические особенности роболодки

Roboat оборудуется 12-аккумуляторной батареей от Murata, ее емкость составляет 12 кВт-ч , она обеспечивает машине 8 часов автономной работы при рабочем напряжении 48 В. В случае необходимости емкость аккумулятора можно удвоить.

, она обеспечивает машине 8 часов автономной работы при рабочем напряжении 48 В. В случае необходимости емкость аккумулятора можно удвоить. Лодка выполнена в алюминиевом корпусе габаритами 2×4 метра при массе 1200 килограммов. Ниже ватерлинии машина является чем-то вроде перевернутого дрона: носовой и кормовой гребные винты плюс два подруливающих винта позволяют лодке легко маневрировать и становиться на стоянку точнее, чем это делает человек.

Навигация осуществляется установленным на носу лидаром, несколькими камерами и модулем GPS. Разрешение на перевозку пассажиров пока не получено, но на перспективу запланировано и это.

Плавучие работы, стоящие у берега, смогут использоваться в качестве мусорных контейнеров, которые по мере наполнения будут самостоятельно возвращаться на базу. Городская администрация поддержала эту идею – пилотный проект стартует в начале следующего года.

По словам разработчиков, Roboat будет использоваться в разных целях. Лодка может стать плавучей сценой, временным мостом или баржей, потому что есть возможность соединять лодки друг с другом. А в морской версии несколько таких машин смогут, например, оцепить нефтяное пятно после разлива, чтобы его сдержать.