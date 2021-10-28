Транспортное средство получило название Roboat. Проект разработан Амстердамским институтом передовых городских решений (Amsterdam's Institute for Advanced Metropolitan Solutions) и Массачусетским технологическим институтом.
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Роболодка поможет городу решить транспортную проблему: на узких улицах города постоянно создаются дорожные пробки, и ситуация усложняется развитием электронной коммерции и доставки.
Раболодку уже тестируют / Фото Roboat
Над проектом работали четыре года, и только недавно были представлены две полноразмерные лодки. Одним из первых вариантов практического применения Roboat станет сбор мусора. Обычно эта задача решается с помощью грузовиков, однако, большие машины неудобно использовать на узких улицах Амстердама.
Технические особенности роболодки
- Roboat оборудуется 12-аккумуляторной батареей от Murata, ее емкость составляет 12 кВт-ч, она обеспечивает машине 8 часов автономной работы при рабочем напряжении 48 В. В случае необходимости емкость аккумулятора можно удвоить.
- Лодка выполнена в алюминиевом корпусе габаритами 2×4 метра при массе 1200 килограммов. Ниже ватерлинии машина является чем-то вроде перевернутого дрона: носовой и кормовой гребные винты плюс два подруливающих винта позволяют лодке легко маневрировать и становиться на стоянку точнее, чем это делает человек.
- Навигация осуществляется установленным на носу лидаром, несколькими камерами и модулем GPS. Разрешение на перевозку пассажиров пока не получено, но на перспективу запланировано и это.
По словам разработчиков, Roboat будет использоваться в разных целях. Лодка может стать плавучей сценой, временным мостом или баржей, потому что есть возможность соединять лодки друг с другом. А в морской версии несколько таких машин смогут, например, оцепить нефтяное пятно после разлива, чтобы его сдержать.