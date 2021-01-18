Профильный портал DOU провел традиционный опрос и сформировал рейтинг по зарплатам тестировщиков. В целом, в этом опросе приняли участие 10 280 ИТ-специалистов.

Интересно, что по сравнению с другими профессиями в IT, здесь много женщин, примерно 33% от всех работников, свидетельствует исследование DOU.

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Сколько зарабатывают QA

Самые высокие зарплаты у QA Manager – средняя зарплата составляет 3500 долларов. А самая низкая, вполне ожидаемо, в Intern – 335 долларов. Средняя зарплата Junior QA более чем в два раза меньше Middle (600 и 1500 долларов соответственно). Тогда как у Middle почти вдвое меньше Senior, на этом посту средняя зарплата составляет 2800 долларов.

Сколько зарабатывают QA / скриншот

Интересно, что Junior Manual QA зарабатывает на 150 долларов меньше, чем специалист с таким же опытом, но в сфере Automation.

Также стоит отметить, что по сравнению с летом (когда произошла негативная динамика по зарплатам QA), зимой ситуация изменилась. В Middle и Senior QA зарплаты выросли на 100 и 200 долларов соответственно. А вот в Tech Lead и Junior изменений не произошло.