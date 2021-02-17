Эксперты разработали статистику, в которой подсчитали среднюю зарплату программистов в разных странах Европы. Самые большие зарплаты оказались у специалистов в Великобритании. А вот украинские программисты в этом рейтинге на последней строчке.

Так, средняя заработная плата у разработчиков в Великобритании составляет 64 315 долларов. Чуть меньше получают программисты в Нидерландах – 64 045 долларов. А на 3 месте программисты в Германии с зарплатой – 58 503 долларов.

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Сколько зарабатывают украинцы

Интересно, что доход украинских программистов почти вдвое ниже, чем у британцев – 28 184 долларов.

Напомним, украинский профильный сайт DOU указывает зарплату программистов несколько выше. В среднем в декабре 2020 года разработчики получали 2 500 долларов (то есть 30 тысяч в годовом исчислении).

Самая высокая зарплата в System Architect – 5 300 долларов в месяц или 63 тысячи в год. А самая низкая – у начинающих уровня Intern или Trainee – 350 долларов (4 200 в год).

При этом в мировом рейтинге лидируют американские девелоперы – средняя годовая зарплата достигает 83 082 доллара. В общем, большинство IT-специалистов в США зарабатывают на 30% больше, чем в остальных странах в мире.