Эксперты провели комплексное исследование игроков в видеоигры в Украине. Интересно, что большинство украинских геймеров выбирают только бесплатные игры – таких 72% от всех опрошенных.

Исследование проводилось NielsenIQ и Wargaming. В целом, 88% респондентов сообщили, что время от времени выбирают Free 2 Play-игры.

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При этом игры с платной подпиской на постоянной основе выбирают 9% опрошенных. А еще 24% иногда выбирают такой вариант игр.

Разовую покупку игр осуществляют 18% опрошенных украинцев. Еще 40% говорят, что иногда покупают игры.

Сколько тратят на игры

41% респондентов из тех, что заявили о подписке или покупке игр, в месяц тратят от 250 до 500 гривен.



30% заявили, что тратят до 250 гривен в месяц.



А 29% игроков тратит более 500 гривен в месяц.

Как выглядит украинский геймер

Согласно исследованию, 73% украинских игроков проводят время за видеоиграми, чтобы расслабится. Еще 57% заявили, что играют, чтобы "убить время". 37% назвали видеоигры способом провести время с друзьями.

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Средний возраст украинского игрока – 31 год. Интересно, что в игры играют как мужчины, так и женщины. 65% респондентов исследования живут в браке.