За последний год более половины граждан, а именно 53%, воспользовались по меньшей мере одной цифровой услугой. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Самыми популярными цифровыми услугами в Украине – получение паспортов и другие контакты с Государственной миграционной службой. Такие услуги выбирали 15% респондентов.

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Также 13% украинцев использовали электронные государственные услуги по получению субсидий, льгот и социальных выплат. Еще 12% воспользовались э-услугами, которые касаются личного транспорта (водительское удостоверение, продажа авто, прочее). 11% – пенсионное обеспечение.

Что исправить

Также респонденты указали сферы, требующие усовершенствования, это:

коммунальные услуги, оформление и получение пенсий, медицинские услуги, ведение малого бизнеса, получение социальной помощи.

Также стоит добавить, что 47% респондентов указали, что вообще не пользовались электронными услугами за последний год. Четверть из них объяснили, что им не хватает навыков для этого. А каждый пятый опрошенный не пользовался онлайн-услугами, потому что нет доступа к интернету.