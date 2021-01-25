Если верить статистике – ежегодно на свалке оказываются примерно 150 миллионов мобильных телефонов. Специалисты подсчитали, что это не только зря выброшенные миллиарды долларов, но и масса токсичных отходов, которые серьезно загрязняют окружающую среду.

Источник: droid.news

На примере такой страны, как Великобритания, специалисты подсчитали, что количество выброшенных смартфонов стоит 9 миллиардов долларов потенциальной упущенной выгоды. Вместе с тем многие пользователи даже не пытаются утилизировать старый гаджет должным образом, сразу отправляя его в мусор.

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Проблема утилизации смартфонов бьет по карманам и экологии

В сложившейся ситуации интересно то, что существующие службы обмена старых смартфонов не удовлетворяют потребности тех, кто пытается заработать на старом телефоне. Так, 25% из тех, кто сдавал свой гаджет при покупке нового, чувствуют себя обманутыми, получив недостаточно денег.

Ясно одно: система работает неэффективно, ведь ежегодно теряется 62,5 миллиарда долларов, которые вылетают в мусорное ведро вместе с другими электронными отходами. При этом только 18% этой техники попадает на переработку.

Существует ли решение проблемы

По мнению экспертов, решить проблему можно несколькими способами. Например, в некоторых странах существует рынок восстановленных телефонов. Не менее эффективна и обычная переработка. Согласно исследованиям, золото в мировых электронных отходах составляет около 11% от общего количества добываемого в год. Интересно, что на золотом прииске с тонны камня получают всего 5 граммов драгоценного металла, в то время, как на тонну смартфонов этот показатель составляет 200 граммов.



С кучи старой техники можно получить немало не дешевых цветных металлов

Кроме золота, с тонны мобильников можно получить 100 килограммов меди и 3 килограмма серебра. К сожалению, пока большая часть всего этого идет на свалку, а общее количество ежегодных токсичных электронных отходов увеличивается на 100 миллионов тонн.