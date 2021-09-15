Редакция Техно 24 внимательно следила за презентацией и собрала всю информацию о новинках Apple, которые показали на мероприятии. Конечно же самой ожидаемой новинкой презентации Apple стал iPhone 13-й серии, но его показали аж в конце мероприятия.

Не пропустите Apple представила iPhone 13: все что известно о новом смартфоне

Что показали на презентации Apple 2021

Началось все с обновленных версий iPad и iPad mini – почитать подробнее о том, что изменилось можно в нашем материале.

Далее показали новую версию-смарт часов Apple Watch series 7. Часы получили новый дизайн и много изменений. Подробнее обо всем можно почитать здесь.

Наконец показали новые iPhone 13. Apple сохранила всю серию, однако мелких изменений немало. Каким будет iPhone 13 и 13 mini читайте здесь, а как изменились и что получили iPhone 13 Pro и 13 Pro Max вы узнаете здесь.

Также мы подготовили подробный материал с информацией обо всех устройствах Apple, показанных на презентациии, обновлениях, которые они получили – материал можно прочитать здесь.



Тим Кук представит новый iPhone 13 / Скриншот

Цены на iPhone 13 в Украине

Официальная стоимость iPhone 13 и 13 mini не изменилась:

младшая модель стартует от 699 долларов ;

; старшая – от 799 долларов.

Смартфоны iPhone 13 Pro и 13 Pro Max будут стоить так:

цена обычной "Прошки" стартует от 999 долларов .

. Pro Max версия обойдется стартует с 1099 долларов.

Что касается цен на iPhone 13 в Украине, то, по прогнозам ритейлера "Алло", они будут следующими:

iPhone 13 mini с дисплеем 5.4'' – от 27 999 гривен;

iPhone 13 с дисплеем 6.1'' – от 29 999 гривен ;

; iPhone 13 Pro с дисплеем 6.1'' – от 39 999 гривен ;

; iPhone 13 Pro Max с дисплеем 6.7'' – от 43 999 гривен.

Официальный старт продаж в Украине ожидается уже в ближайший месяц.