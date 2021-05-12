Британские ученые подсчитали, что среднестатистический человек продуцирует 13 тонн парниковых газов в год. Эти газы, попадая в атмосферу планеты, начинают поглощать тепловое излучение, не давая ему рассеяться. Таким образом возникает парниковый эффект.

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Что такое "углеродный след"?

Это совокупность парниковых газов, которые продуцирует человек. К этим газам входит водяной пар, метан, углекислый газ, озон и оксид азота. Однако для упрощения подсчетов выбросы данных газов перечисляют в эквивалент выброса только углекислого газа.



Углеродный след / Фото Unsplash

Сколько нужно деревьев, чтобы нивелировать углеродный след одного человека

Одному человеку нужно будет высаживать примерно 49 деревьев в год. Эти деревья должны прожить долго, до 50 лет.

То есть, если вам, например, 47 лет, тогда нужно посадить 2250 деревьев.