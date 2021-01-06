Компания Samsung обнародовала интересную статистику по использованию мобильного приложения Samsung Health 2020 года. В частности, эксперты подсчитали какую дистанцию все пользователи Samsung Health прошли в прошлом году.

По подсчетам компании, этот общий показатель превысил 78 триллионов шагов, пройдя суммарно 59 миллиардов километров, говорят в Samsung.

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Это расстояние – примерно 200 путешествий от Земли до Солнца и обратно или 1,5 миллиарда путешествий вокруг планеты.



Сколько пользователи Samsung находили за год / Скриншот

Еще немного интересных цифр

В общем, приложением Samsung Health в 2020 году пользовались 200 миллионов человек по всему миру. Эти пользователи вместе сожгли около 3 миллиардов калорий.

"Мы совершенствуем Samsung Health и добавляем в приложение новые возможности, которые предоставляют пользователям еще больше способов оставаться активными в любом месте и в любое время", – добавил старший вице-президент по корпоративным вопросам и руководитель группы здравоохранения подразделения мобильных коммуникаций Samsung Electronics То Чжон Джей Ян.

Поэтому уже в 2021 году Samsung запустит "Групповые соревнования" в приложении Samsung Health1. Это позволит организовывать спортивные соревнования для группы до 10 человек. Функция будет доступна с 12 января.