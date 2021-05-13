Бананы содержат примерно 400 миллиграммов калия. Этот элемент помогает держать в здоровом состоянии почки, сердце и нервную систему. Однако один из изотопов калия, калий-40, радиоактивен, и является источником бета-частиц.
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Что такое бета-частицы?Это один из видов радиоактивного излучения. Представляют собой поток электронов и позитронов, вылетающих из атомных ядер радиоактивных элементов вроде калия-40 в процессе бета-распада. Проницаемость больше, чем у альфа-излучения, но разрушительное воздействие на организм меньше.
Радиоактивные бананы / Фото Unsplash
Сколько бананов надо съесть, чтобы отравиться калием
Есть два варианта отравления:
- Отравиться собственно калием можно, съев около 400 бананов. Согласитесь, это довольно сложно.
- Смертельную дозу радиации от бананов получить еще сложнее. Чтобы поглотить достаточное количество калия-40, нужно съесть около 10 миллионов бананов.